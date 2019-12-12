فايلر يحاضر لاعبي الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، في بداية التحضير لمواجهة حرس الحدود بالجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وشرح فايلر للاعبين بعض الجوانب المتعلقة بتحديات المرحلة المقبلة والتي تشهد ضغط المباريات، وذلك من خلال مشاركة الفريق في مواجهات الدوري العام ثم منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الجوانب الفنية لتصويب الأخطاء،

وشرح النواحي الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران وتطبيقها عمليا خلال المباريات.

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم بعد الفوز الذي حققه أمس على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من بطولة الدوري، ليرفع الأهلي رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى 15 نقطة من خمسة لقاءات.