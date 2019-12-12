علي لطفي يعود لتدريبات حراس الأهلي

انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الحراس التي أقيمت ظهر اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل، في منافسات الجولةالثامنة في بطولة الدوري العام.
وشارك لطفي في مران الفريق بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها في الفترة الأخيرة وأبعدته عنالمشاركة في التدريبات، واكتفى بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.
وخاض علي لطفي تدريباته تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وبدأ الأهلي ظهر اليوم الاستعداد لمباراة الحدود دون راحة بعد الفوز على وادي دجلة أمس بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.
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