محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الجولة" في أبطال أوروبا.. شارك بالتصويت

تم ترشيح هدف محمد صلاح في شباك سالزبورج لجائزة هدف الأسبوع السادس والأخير بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أجمل أهداف الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات

بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

يتنافس صلاح مع حسام عوار، لاعب ليون الفرنسى، الذى سجل هدفًا مميزًا فى شباك لايبزيج الألمانى، ودانى أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتى، الذى نجح فى التسجيل

أمام مانشستر سيتى الإنجليزى، وفيليبى، لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى، الذى أحرز هدفًا رائعًا فى شباك لوكوموتيف موسكو الروسى.

حجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة.

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