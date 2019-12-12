تأجيل منافسات اليوم الثاني للكانوي والكياك بسبب الأحوال الجوية

قررت لجنة الحكام الرئيسية للبطولة العربية للكانوي والكياك برئاسة عصام فخري تاجيل منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للكانوي والكياك وذلك لسوء الاحوال الجوية على أن تستأنف غدا الجمعة بالتزامن مع انطلاق البطولةالأفريقية.
وكانت اللجنة قد أجلت إنطلاق منافسات اليوم الثاني خلال الاجتماع الفني الذي اقيم صباح اليوم مع مدربي المنتخبات المشاركة، لمدة ساعة وتم الإنفاق أن يتمالتاجيل ساعة بساعة الى ان يتم تحسن الطقس، حيث انطلقت منافسات اليوم في الساعة الحادية عشر قبل أن يتم التاجيل ساعة أخرى وعقد إجتماع اخر للجنة الحكام والتي قررت تأجيل المنافسات للغد بعد التأكد من صعوبة استمرارها اليوم رغم اجراء أربع سباقات.
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