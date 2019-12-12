بعد الفشل وفضيحة المنشطات.. محجوب مرشحًا لنائب الاتحاد العربي لرفع الأثقال

شن علاء الدين حسن كامل مدير المنتخبات السابق بالاتحاد المصري لرفع الاثقال هجومًا على الاتحاد العربي للعبة بسبب ترشيح محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المتجمد لعضوية الاتحاد العربي.

وتساءل كامل: من هو الذي رشح محجوب لهذا المنصب بعد فضيحة قضية المكملات الغذائية،

والتي بسببها تم تحويل اللعبة للنيابة العامة من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إضافة إاى تجميد الاتحاد من اللجنة الأولمبية.

وقال علاء في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الاتحاد العربي لرفع

الأثقال يعقد جمعية عمومية غدًا الجمعة ومرشح فيها محجوب ليكون نائب رئيس الاتحاد أو عضو به.

وأكد علاء أن محجوب ليس له الحق في تمثيل مصر بعد فضيحة المكملات وفشله في إدارة الاتحاد المصري والديكتاتوريا الذي يفعلها في الاتحاد الدولي.

وطالب كامل وزير الشباب والرياضة بترشيح من يمثل مصر عربيًا ودوليًا لمصالح الوطن وليس للمصالح الشخصية.