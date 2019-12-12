قناة سكاي سبورتس تفقد حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا

أكدت قناة سكاي أنها أصبحت لا تمتلك حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا اعتبار من موسم .2022/2021 وقالت القناة اليوم الخميس إنها لم تستطع التوصل لإتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأستمرار في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بإمتلاك حقوق البث، “وذلك بعد نحو 20 عاما من الشراكة مع الاتحاد”، وفقاً لرئيس القناة في ألمانيا، كارستن شميت، في بيان له.

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