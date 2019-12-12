برشلونة وريال مدريد يسعيان لفك ارتباطهما قبل الكلاسيكو

يسعى برشلونة وريال مدريد لفك إرتباطهما والإنفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحل الأول ضيفاً على ريال سوسيداد السبت فيما يزور الثاني الأحد مدينة فالنسيا المتوسطية لمقارعة فريقها، ضمن المرحلة السابعة عشرة من “لا ليجا”.

ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط ولكُل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، علماً ان مباراة “الكلاسيكو” المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.

يدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة) بعد خوضه مواجهة صعبة الثلاثاء في سان سيرو انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، بفريق جله من الإحتياطيين بعدما فضل المدرب إيرنيستو فالفيردي إراحة كل من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وسيرجيو بوسكيتس والكرواتي ايفان راكيتيتش، علماً أن الأورغوياني لويس سواريز ظل على مقاعد الإحتياط حتى الدقيقة 62 عندما حل بديلاً للفرنسي انطوان جريزمان.

ويأبى الفريق الكتالوني تعرضه لأي نكسة قبل المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي في “كامب نو” الأربعاء.

في المقابل لم تكن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المسابقة الأوروبية الأربعاء أسهل بكثير رغم فوزه 3-1، بتشكيلة خلت من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بيل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو.

ويطمح الفريق الملكي بدوره إلى العودة من رحلته الساحلية وفي جعبته النقاط الثلاث لكن مضيفه فالنسيا (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة، لاسيما بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي لدوري الأبطال من فك “الأسد الهولندي” أياكس أمستردام بالفوز عليه بهدف دون مقابل في عرينه يوهان كرويف ارينا.

بدوره يأمل إشبيلية (الثالث بـ 31 نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل تقدير، ولما لا معادلتهما فيما لو نجح بالفوز على ضيفه فياريال (13 بـ 19 نقطة) وخسارتهما.

ويستقبل أتلتيكو مدريد، أوساسونا وهدفه الأساس العودة إلى سكة الإنتصارات التي فقدها في آخر ثلاث مباريات بعد تعادله مرتين وسقوطه خاسراً مرة كانت أمام برشلونة صفر-1. ولم يذق الفريق المدريدي، المتأهل أيضاً الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، طعم الفوز سوى مرتين في آخر عشر مباريات.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ألافيس وليغانيس وكلهما يطمح للخروج من دوامة النتائج المتخبطة.

وتعرض أصحاب الأرض لخسارتين متتاليتين في اخر مرحلتين ما انزله إلى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ليغانيس التاسع عشر.

وفي ما يلي برنامج المرحلة:

الجمعة 13 ديسمبر

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(20:00) ألافيس – ليغانيس

السبت 14 ديسمبر

(12:00) غرناطة – ليفانتي

(15:00) ريال سوسييداد – برشلونة

(17:30) أتلتيك بلباو – إيبار

(20:00) أتلتيكو مدريد – أوساسونا

الأحد 15 ديسمبر

(11:00) خيتافي – بلد الوليد

(13:00) سيلتا فيجو – ريال مايوركا

(15:00) إسبانيول – ريال بيتيس

(17:30) إشبيلية – فياريال

(20:00) فالنسيا – ريال مدريد