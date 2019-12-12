الألماني كوخ يتنازل عن الترشح لمجلس الفيفا احتراما لمنافسه الفرنسي

قرر راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم التخلي عن الترشح لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نظراً لدخول نول لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، في المنافسة.

وقال كوخ في بيان نشره الاتحاد الألماني “الاتحاد الألماني والاتحاد الفرنسي قريبان لبعضهما للغاية. ونظراً للصداقة الألمانية-الفرنسية، وإحتراماً لنول لوجريه وإسهاماته في كرة القدم، كان أمراً محسوماً بالنسبة لي أن أتخلى عن ترشحي.”

وبذلك يصبح لوجريه المرشح الوحيد لذلك المقعد في مجلس الفيفا، والممثل للاتحاد الأوروبي (يويفا)، ومن المقرر أن تجرى الإنتخابات في الثالث من مارس في كونجرس اليويفا في أمستردام.

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وقال فريتز كيلير رئيس الاتحاد الألماني، إن اتحاده، وهو الأكبر بين اتحادات الللعبة الواحدة على مستوى العالم حيث يضم أكثر من ستة ملايين عضواً، سيكون حاضراً في مجلس الفيفا مجدداً في المستقبل.

وذكر الاتحاد الألماني أن كوخ سيتنافس، كما هو مقرر، على مقعد في اللجنة التنفيذية لليويفا في الإنتخابات المقررة في الثالث من مارس.

ويغيب الألمان عن مجلس الفيفا وكذلك اللجنة التنفيذية لليويفا، منذ إستقالة راينهارد جريندل من رئاسة الاتحاد الألماني في وقت سابق من العام الجاري، وقد حل لوجريه مكانه في مجلس الفيفا.