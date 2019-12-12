بايرن ميونيخ يأمل للعودة إلى انتصاراته المحلية بعد التألق قارياً

يأمل بايرن ميونيخ بطل الأعوام السبعة الماضية والمنتشي بتحقيقه العلامة الكاملة قارياً أن يعود إلى سكة الإنتصارات محلياً وتقليص الفارق بينه وبين بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر وذلك عندما يستقبل في عقر داره فيردر بريمن السبت، فيما يحل مونشنغلادباخ ضيفاً على فولفسبورغ الأحد في ختام مباريات المرحلة 15 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وبات النادي البافاري الوحيد الذي انهى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه توتنهام الإنجليزي 3-1 الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة (18 نقطة من 6 مباريات).

وكان بطل ألمانيا أقال مطلع نوفمبر الماضي مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب تردي النتائج وعين بدلا منه موقتا مساعده هانز-ديتر فليك “هانزي” الذي حقق بداية جيدة (أربعة إنتصارات، 16 هدفاً وشباك نظيفة)، قبل أن تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين.

وتعرض بايرن لخسارتين متتاليتين بداية على ملعبه في “أليانز أرينا” امام باير ليفركوزن 1-2 في المرحلة 13، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في عقر دار مونشنغلادباخ المتصدر في المرحلة السابقة، ليرفع الآخير رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة متقدماً بفارق ست نقاط عن بايرن في المركز السابع.

تردي نتائج بايرن محلياً دفع كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي للتأكيد أن الادارة البافارية ستبت بمصير فليك بعد نهاية مرحلة الذهاب للـ “بوندسليجا”، خصوصا ان الهدف الاساس لبقاء المدرب الموقت على رأس الجهاز الفني يتمثل بأستعادة صدارة الترتيب قبل الإستراحة الشتوية.

ويخوض بايرن اللقاء أمام فيردر بريمن الذي لم يفز سوى بثلاث مباريات هذا الموسم ويحتل المركز الرابع عشر، في ظل غياب مهاجمه الفرنسي كينجلسي كومان الذي تعرض أمام توتنهام لتمزق في المحفظة المفصلية في ركبته اليسرى، وهي إصابة أقل خطورة مما كان يخشى الطاقم الطبي البافاري.

وأصيب كومان في الدقيقة 27، وأظهرت الصور الأولية إصابة خطيرة الركبة، مما أثار العديد من المخاوف حول مستقبل هذا اللاعب البالغ 23 عاماً الذي غالباً ما يقع ضحية لإصابات دفعته للغياب عن الملاعب بين فبراير و نوفمبر العام الماضي (تمزق في أربطة الكاحل الأيسر)، كما غاب عن مونديال روسيا 2018 الذي فاز به منتخب بلاده.

وحدد بايرن ماهية إصابة لاعبه على موقعه الرسمي بالقول “سيتم تثبيت الركبة لفترة من الوقت بواسطة مشد” من دون ان يذكر المدة المتوقعة لغياب كومان عن الملاعب.

في المقابل يسعى مونشنغلادباخ عندما يحل الأحد ضيفاً على فولفسبورغ لمتابعة سلسلة انتصاراته بإشراف مدربه ماركو روزه، منتشياً بفوزه على بايرن في المرحلة السابقة، في افضل مواسمه منذ إحرازه لقب الـ “بوندسليجا” للمرة الخامسة الأخيرة عام 1977، علماً أنه كان واجه النادي البافاري متصدراً للمرة الاولى منذ 1997.

ويجد مونشنغلادباخ حالياً بنادي لايبزيغ منافسه الأبرز هذا الموسم، حيث يتأخر هذا الآخير بفارق نقطة بعدما حقق أمام هوفنهايم في المرحلة السابقة فوزه الخامس توالياً، على أمل أن يتابع سلسلته الناجحة عندما يحل ضيفاً على فورتونا دوسلدورف السادس عشر السبت.

وبدوره سيكون بوروسيا دورتموند الذي حجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية في دور الأبطال على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بفوزه على سلافيا براغ التشيكي 2-1 في المرحلة السادسة الأخيرة، أمام فرصة تعزيز مركزه الثالث مع 26 نقطة عندما يحل ضيفاً على ماينتس الجمعة، في سعيه لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الـ “بوندسليجا” بعدما أسقط هرتا برلين 2-1 و فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة في المرحلتين السابقتين.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء هوفنهايم الثامن مع أوغسبورغ.

وفي ما يلي برنامج المرحلة (بتوقيت غرينيتش):

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الجمعة 13 ديسمبر

(19:30) هوفنهايم – اوغسبورغ

السبت 14 ديسمبر

(14:30) هرتا برلين – فرايبورغ

ماينتس – بوروسيا دورتموند

كولن – باير ليفركوزن

بايرن ميونيخ – فيردر بريمن

بادربورن – أونيون برلين

(17:30) فورتونا دوسلدورف – لايبزيغ

الأحد 15 ديسمبر

(14:30) فولفسبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ

(17:00) شالكه – اينتراخت فرانكفورت