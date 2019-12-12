رياضة | ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو مهاجم نادي سالزبروج النمساوي خلال انتقالات يناير القادمة.

وأشارت الشكة إلى أن الأداء الذي يقدمه مينامينو مع نادي سالزبورج خلال الفترة الأخيرة جذب انتباه يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول وطالب إدارة النادي ببدأ التفاوض مع اللاعب وناديه لضمه في الشتاء.

قيمة تعاقد ليفربول مع مينامينو

وكشفت الشبكة أن هناك شرط جزائي بسيط في عقد تاكومي مينامينو مع نادي سالزبروج يصل إلى 7.25 مليون جنية إسترليني ومن الممكن أن يستغله نادي ليفربول لضم اللاعب الفترة القادمة.

Advertisements

صراع قوي على ضم مينامينو

كما ذكرت الشبكة أن هناك العديد من العروض لضم مينامينو في الشتاء القادم من الدوري الإنجليزي والدوي الإيطالي والدوري الألماني.

مشاركات تاكومي مينامينو مع نادي سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك تاكومي مينامينو في 22 مباراة حتى الآن عم نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

ويتصدر نادي سالزبورج جدول ترتيب بطولة الدوري النمساوي الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.