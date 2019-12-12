رياضة | الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الثنائي صلاح محسن ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأصيب صلاح محسن بكدمة قوية في وجه القدم ، ولم يتمكن من استكمال المران، فيما اشتكى وليد أزارو من العضلة الضامة حيث تدخل خالد محمود لعلاج اللاعب.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.