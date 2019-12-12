رياضة | صبحى وجبر وإدريس يشاركون في مؤتمر «السلام والرياضة» بموناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحى وجبر وإدريس يشاركون في مؤتمر «السلام والرياضة» بموناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء جبر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة الأندية والاتحادات بالاوليمبية ، صباح اليوم الخميس في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "السلام والرياضة" والذي يُقام سنويًا تحت رعاية الأمير ألبرت أمير موناكو بدولة فرنسا ، تحت شعار "أبطال رياضيون من أجل السلام" لدعم قيم السلام والتسامح ، والذى يستمر حتى مساء غد الجمعة .

قال المهندس ياسر إدريس أن الرياضة بوصفها لغة عالمية يمكنها أن تكون أداة قوية لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم ، ويمكن تسخيرها فى تعزيز التضامن والتماسك الإجتماعى والتعايش السلمى على كافة المستويات ، نظر لأن الرياضة تشكل أداة قوية لتوطيد الروابط والشبكات الاجتماعية ، لتعزيز المثل العليا للسلام والأخوة والتضامن والعدالة والتسامح وللا عنف .

أضاف إدريس أن الرياضة يمكنها أيضا أن تلعب دورا مهما من أجل عالم أكثر أمنا ورخاء ، وأكثر سلاما من خلال قيمها التعليمية وشبكاتها العالمية ، وعدم التميز فى الجنس أو اللون ، وتعزيز التكامل الإجتماعى والدعوة إلى إكتشاف أنماط الحياة الصحية، خاصة وأن الفرنسى الدكتور بيير دى كوبرتان مؤسس الألعاب الأوليمبية الحديثة وثانى رئيس للجنة الاوليمبية الدولية ، كان مؤيدا ومساندا بشكل قوى فى جميع المحافل الدولية لثقافة السلام والقيم الإنسانية والإجتماعية للرياضة .