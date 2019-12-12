رياضة | ويليان يحسم مستقبله مع تشيلسي

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رد البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي عن الأخبار التي ربطته بالرحيل عن البلوز نهاية الموسم الجاري.

وأكد ويليان بأنه يرحب بالبقاء في تشيلسي ولا يفضل الرحيل عن النادي اللندني خاصة وأنه يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية :"رغبتي هي البقاء في تشلسي، أحب النادي كثيراً وأشعر بأني مُرحب بي هنا، كذلك عائلتي نحب البقاء في لندن".

وتابع :"وكيلي يتحدث مع النادي حول عقد جديد وأتمنى أن يصبح لدينا أخبار جيدة قريباً، أمر طبيعي أن تتناثر الشائعات خاصة في نهاية عقدي ولكن تركيزي مع تشلسي 100%".

وتأهل تشيلسي لدور الستة عشر من بطولة دوري كثاني المجموعة خلف فالنسيا فالنسيا صاحب الصدارة.