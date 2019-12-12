رياضة | بيراميدز "نمبر 2" يقترب من الظهور في الملاعب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز "نمبر 2" يقترب من الظهور في الملاعب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي السابق "بيراميدز سبورت" حاليًا، من تدشين نادي جديد على غرار تجربته السابقة، وسيحمل اسم نادي "لافينا إف سي"، والبدء معه من مشوار الدرجة الرابعة.

ويستعد الأسيوطي، من إنهاء إجراءات إشهار ناديه الجديد عقب الاتفاق على كل التفاصيل، على أن يتواجد وائل حبيب مديرًا رياضيًا، والإعلان عن تفاصيل شراء النادي خلال شهر مارس المقبل.

وكان محمود الأسيوطي، صاحب تجربة نادي الأسيوطي سبورت قبل أن يتم بيع لصالح المستشار تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقابل 5 ملايين دولار وتغير إسمه إلى نادي بيراميدز سبورت، ثم بيع الأخير حصته مع بداية العام الجديد إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، والذي يمتلك النادي بالوقت الحالي.

وكان بيراميدز سبورت، حقق المركز الثالث بالموسم الماضي، ويشارك حاليًا في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، ويلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من "المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني وإينوجو رينجرز النيجيري".

وافتتح بيراميدز سبورت، مشواره في دور المجموعات بالكونفدرالية، بالفوز على إينوجو رينجرز النيجيري خارج أرضه بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يسحق نواذيبو الموريتاني بسداسية، ويحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط متساويًا مع المصري البورسعيدي بنفس الرصيد، إلا أنه يتفوق في جدول الترتيب بفارق الأهداف.