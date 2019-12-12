ممفيس ديباي يطارد مشجعا رفع لافتة مسيئة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طارد النجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب وسط مهاجم فريق ليون الفرنسي، مشجعا كان يحمل لافتة كتب عليها “ارحل” ورسم لحيوان الحمار موجهة للمدافع أنتونيو مارسيلو، وذلك أثناء مواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

ديباي، سجل هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت 2-2 في فرنسا، ليتأهل ليون إلى دور الستة عشر، لكن الغضب تفجر أثناء توجه اللاعبين للمدرجات للاحتفال مع الجماهير.

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ممفيس ديباي، قال عبر شبكة “مونت كارلو”: إن جماهير فريقه بصقت عليه، ودعا النادي لاتخاذ إجراء ضد المشجعين الذين تورطوا في أحداث غير رياضية، أنا غاضب للغاية، لا أعرف ماذا أقول، لم نقدم أفضل مباراة لنا، لكننا تأهلنا في النهاية، لقد بذلنا أقصى جهدنا في الملعب.

اللاعب أضاف، من الصعب أن يؤدي الفريق بشكل جيد، عندما يكون أحد اللاعبين في مشكلة مع الجماهير، ماذا يعني المطالبة برحيل مارسيلو، وإطلاق هتافات مجنونة ضد عائلاتنا، وأطفالنا.. تتأهل وتترك الملعب في هذه الظروف؟ هناك شيء خطأ، طاردت المشجع لأطلب منه إزالة اللافتة، لقد بصقوا علينا، لم أر شيئا كهذا من قبل.

يشار إلى أن فريق ليون، تأهل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة بثماني نقاط، بفارق خمس نقاط خلف لايبزيغ الألماني.