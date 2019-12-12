«تويتر» يحتفي بتغريدة مكة محمد صلاح الأكثر «ريتويت».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتغريدة استثنائية، شاركها النجم المصري الدولي، محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي خلال عام 2019.

”تويتر” أعلن أن تغريدة محمد صلاح التي أطلقها في 12 شهر مايو 2019، عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي، هي الأكثر إعادة للتغريد “ريتويت” خلال العام.

التغريدة تحتوي على لقطة طريفة جمعت صلاح مع ابنته “مكة”، عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي حيث قالت له لدينا حذاءً مثله في المنزل ومازحها: نعم أعرف أن هناك واحدا في المنزل، هذا حذاء جديد.

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نجم منتخب مصر كان قد توج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفا.

هداف الدوري الإنجليزي، نشر صورة تجمعه بابنته “مكة”، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، وهو يمسك بالحذاء الذهبي ويتحدث معها.

مكة محمد صلاح، كانت قد خطفت قلوب وأنظار جماهير ليفربول على ملعب “آنفيلد”، وعقب نهاية مباراة “الريدز” أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفا، لتهتف لها الجماهير.