كريستيانو رونالدو يثور على مشجع وينفجر غضبا.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، غضبه الشديد تجاه تصرف مشجع اقتحم أرضية ملعب مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن الألماني في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يوفنتوس حسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى الفريق الألماني بهدفين دون رد كان لرونالدو أحدهما.
الواقعة حدثت عندما اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة عقب نهاية اللقاء ليلتقط صورة مع معشوقه كريستيانو رونالدو، ولكن حظ المشجع العاثر، جعله يصطدم برأس اللاعب ما جعل صاروخ ماديرا يستشيط غضبا.
رونالدو أبدى غضبه بشدة وكاد أن يشتبك مع المشجع لولا تدخل الأمن الذي أخرج المشجع من الملعب، ليحاول زملاء كريستيانو تهدئته عقب المباراة.
وخلال محاولة أحد رجال الأمن الإمساك بالمشجع، وإبعاده عن رونالدو، انتابت حالة من الغضب كريستيانو الذي كاد أن يتهجم على المشجع.
الواقعة تعد هي الثانية في المباراة ذاتها، حيث اقتحم مشجع آخر أثناء سير المباراة، وقام بحضن رونالدو والتقط صورة تذكارية مع مهاجم يوفنتوس.
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