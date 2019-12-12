ديفيد بيكهام يحصل على 10 ملايين يورو من إنستجرام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا السابق، على عائدات كبيرة جدا من موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

النجم السابق للفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، لديه ما يقرب من 60 مليون متابع على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن ديفيد بيكهام جنى 10 ملايين يورو من الإعلانات التي كان يروجها عبر حسابه الرسمي على هذا الموقع خلال عام 2019 فقط.

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الصحيفة أشارت إلى أنه رغم المبلغ المهول الذي حصل عليه النجم الإنجليزي، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يبقى في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عائدات موقع “إنستجرام”.

كريستيانو لديه ما يقارب الـ 192 مليون متابع على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، أي ضعفي عدد متابعي بيكهام، ويحصل رونالدو على 875 ألف يورو عن كل إعلان ترويجي ينشره على “إنستجرام”، ويحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الإيرادات الإجمالية خلال عام 2019 بـ45 مليون يورو.

يشار إلى أن بيكهام كان قد تعرض لمشاكل مرورية مؤخرا، بعدما أوقف سيارته على الخط الأصفر الممنوع في أحد الشوارع المزدحمة غرب لندن، ليرسل بعض الرسائل النصية عبر هاتفه.