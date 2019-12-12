شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (3) لدوري الأبطال: تأهل تاريخي لأتالانتا بسيناريو غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصارًا عريضًا على دينامو زغرب الكرواتي في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، وتغلب حامل لقب البريميرليج على مضيفه بنتيجة 4-1 ليقصيه من البطولة مع اعتلاء النادي الإنجليزي لقمة المجموعة برصيد 14 نقطة، وتجمد رصيد مضيفه الكرواتي عند 5 نقاط في قاع الترتيب.

وتقدم أصحاب الأرض بعد 10 دقائق فقط من بداية المباراة بواسطة الإسباني داني أولمو، ليتعرض مانشستر سيتي للهدف الافتتاحي للمباراة الثامنة في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو الفريق الذي تعرض لعدد أقل من ذلك بمباراة واحدة خلال الموسم الماضي بأكمله (من إجمالي 61 مباراة في مختلف البطولات).

ورد مانشستر سيتي بقوة وسجل البرازيلي جابرييل جيسوس 3 أهداف (هاتريك)، ليصبح أصغر برازيلي يسجل 10 اهداف أو أكثر في دوري الأبطال (بعمر 22 عام و252 يوم)، متجاوزًا الرقم السابق باسم مواطنه نيمار (23 عام و75 يوم).

وأصبح جيسوس رابع برازيلي يسجل أكثر من هاتريك (2) في تاريخ دوري الأبطال، وهو أول لاعب تحت سن 23 عامًا يسجل أكثر من هاتريك في دوري الأبطال.

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وسجل لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين الهدف الرابع، مسجلًا ثالث أهدافه في دوري الأبطال بقميص النادي، ليحتفل بمشاركته رقم 50 مع مانشستر سيتي بمعادلته أفضل أرقام المراهقين الإنجليز التهديفية في دوري الأبطال (واين روني، ثيو والكوت، وجادون سانشو: سجلوا 3 اهداف قبل بلوغ ال20 عامًا).

وفي أوكرانيا، حقق أتالانتا الإيطالي المعادلة المستحيلة، وتغلب على مضيفه شاختار دونيستك بثلاثة أهداف دون مقابل، وتأهل لدور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه بعد أن ارتقى إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأصبح أتالانتا هو أول فريق يتأهل لدور الـ16 بعد خسارته مبارياته الـ3 الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والأول الذي يتأهل من مرحلة المجموعات بعد خسارته أول 3 مباريات منذ نيوكاسل يونايتد في مرحلة المجموعات الأولى بموسم 2002/2003.

ولم يجمع أتالانتا سوى نقطة وحيدة بعد 4 جولات من بداية مرحلة المجموعات، ليحقق النادي الإيطالي سيناريو تأهل غير مسبوق في المسابقة، مع تأهل تاريخي يتزامن مع المشاركة الأولى على الإطلاق للنادي الإيطالي في المسابقة.

وأصبح أتالانتا هو أول نادي يتأهل لدور الـ16 من مشاركته الأولى في البطولة، منذ ليستر سيتي في نسخة موسم 2016/2017.