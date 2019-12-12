شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محمد صلاح لـ«هدف الجولة» بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مرمى أر بي سالزبورج النمساوي، للفوز بجائزة هدف الجولة. وكان صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه في مرمى سالزبورج من زاوية «شبه مستحيلة» بعد استغلاله خطأ مدافع الخصم وخروج حارس المرمى. وينافس هدف صلاح كلا من هدف مدافع أتليتكو مدريد، فيليبي، في مرمى لوكوموتيف الروسي، وهدف أولمو، لاعب دينامو زغرب، في مرمى مانشستر سيتي، وهدف حسام عوار، لاعب ليون، في مرمى ليبزيج الألماني.

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