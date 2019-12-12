شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخروج من دوري الأبطال.. سالزبورج يستعد لتوديع نجومه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي أر بي سالزبورج النمساوي لتوديع عدد من نجومه بعد خروجه من دوري الأبطال عقب الهزيمة من ليفربول بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة للمجموعة الخامسة.

وحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، يستعد نادي ولفرهامبتون الإنجليزي للتحرك من أجل التعاقد مع نجم سالزبورج هوانج هي-تشان، وهي الصفقة التي قد تكلفه 21 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر هداف الفريق إيرلينج هالاند أحد أهم أهداف صفوة أندية أوروبا خلال فترة الانتقالات القادمة، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز مطلع هذا الموسم.