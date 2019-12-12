شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (2) لدوري الأبطال: سجل ألماني استثنائي وهدف مغربي ينقذ أوليمبياكوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى بايرن ميونخ مرحلة المجموعات بنسبة 100% انتصارات، بعد أن حقق فوزه السادس على التوالي في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وهزم بايرن فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1، ليعزز العملاق البافاري من موقعه في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، ويتجمد رصيد النادي الإنجليزي عند 10 نقاط.

وأصبح بايرن هو سابع فريق ينهي مرحلة المجموعات في دوري الأبطال بنسبة 100% انتصارات، والأول منذ ريال مدريد في موسم 2014/2015، وهو النادي الألماني الأول على الإطلاق الذي يتمكن من تحقيق ذلك، لكنه الرقم الأفضل على الإطلاق من حيث فارق الأهداف، حيث أنهى العملاق البافاري مجموعته بفارق تهديفي +19، من خلال تسجيله 24 هدفًا واستقباله 5 أهداف.

وجاء هدف راين سيسنيون ليكون أول هدف يستقبله بايرن ميونخ على ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم، ليكون الجناح الأيسر الشاب (19 عامًا و207 يومًا) هو أصغر هداف على الإطلاق لتوتنهام في دوري الأبطال.

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وأصبح «سيسنيون» هو اللاعب الإنجليزي رقم 13 دون سن الـ20 عامًا الذي يسجل في دوري أبطال أوروبا، وهي الجنسية الأكثر (11 لاعب دون سن الـ20 عامًا سجلوا من فرنسا، ثاني أكثر الدول).

وحافظ توماس مولر على عادته بالتسجيل ضد الأندية الإنجليزية من خلال تسجيله الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ليرفع اللاعب سجله التهديفي في دوري الأبطال إلى 44 هدفًا، 10 منهم بالتخصص ضد الأندية الإنجليزية (5 ضد آرسنال، 2 ضد مان سيتي، وهدف واحد ضد كل من تشيلسي، مانشستر يونايتد وتوتنهام.)

وسجل مولر هدفه رقم 28 في دوري الأبطال بالتخصص على ملعب أليانز أرينا (معقل البايرن)، ليكون خامس أكثر لاعب يسجل في نفس الملعب خلال تاريخ المسابقة (بعد ميسي في نو كامب، وكريتستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وكريم بنزيمة في سانتياجو بيرنابيو).

وفي المواجهة الأخرى، قاد المهاجم المغربي يوسف العربي فريقه، أولمبياكوس، لتحقيق الفوز الأول بدوري الأبطال هذا الموسم، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد ضد النجم الأحمر الصربي.

واحتاج أصحاب الأرض إلى الهدف القاتل الذي جاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، ليضمن النادي اليوناني استمراره في المسابقات الأوروبية بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويتحول للمشاركة في المراحل الإقصائية النهائية بالدوري الأوروبي (دور الـ32 للمسابقة).