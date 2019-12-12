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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكاء ودموع في وداع أنشيلوتي بعد رحيله عن نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت عن وداع مؤثر حصل بين لاعبي نابولي ومدربهم السابق كارلو أنشيلوتي بعد أن أقيل من منصبه وعُيّن مكانه مدرب ميلان الأسبق جينارو غاتوزو.
وبحسب الصحيفة، فإن عددا من لاعبي الفريق ذرفوا الدموع خلال اللقاء الأخير مع المدرب، وأكثر اللاعبين تأثرًا بالموقف هم كاليدو كوليبالي، آلان، هرفينغ لوزانو، كوستاس مانولاس، الحارس ميريت وفرناندو لورينتي.
وجاءت إقالة أنشيلوتي رغم الفوز الذي حققه الفريق على حساب جينك البلجيكي بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر 7 مباريات بالدوري الايطالي.
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