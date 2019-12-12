شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير غلطة تقوم بتعرية مشجع فرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 نشرت عدّة صفحات لمشجعي ​غلطة سراي​ عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لمشجّع فرنسي بعد أن تم تعريته بالكامل من قبل جماهير الفريق التركي قبل مباراة الفريقين في بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ على ملعب بارك دي فرانس.

Advertisements وقالت المصادر أن الجماهير التركية قامت بهذا التصرف مع المشجع الباريسي بعد أن عمد على حرق علم تركيا أمام أعينهم. جدير بالذكر أن المباراة إنتهت بفوز كبير لأصحاب الأرض بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء، وفشل بذلك غلطة سراي في إحتلال المركز الثالث المؤهل للدوري الاوروبي.

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