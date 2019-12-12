اتالانتا يحصل على مبلغ 40 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

إستطاع نادي ​أتالانتا​ الايطالي أن يحقق إنجازا تاريخيا بعد العبور إلى الدور السادس عشر من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ في المشاركة الأولى بالمسابقة، بفوزه على حساب شاختار الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، مستفيدا من خسارة دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1.



ولفت موقع فوتبول إيطاليا إلى أن النادي الايطالي قد حصل على مبلغ 40 مليون يورو لقاء تأهله إلى الدور السادس عشر، وهو رقم يُعتبر كبير جدا ومهم لنادٍ بحجم اتالانتا.

وكان أتالانتا قد تأهل بعد خساراته جميع مبارياته في مرحلة الذهاب، قبل أن يحقق 7 نقاط في مركز الاياب.