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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتالانتا يحصل على مبلغ 40 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
إستطاع نادي أتالانتا الايطالي أن يحقق إنجازا تاريخيا بعد العبور إلى الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا في المشاركة الأولى بالمسابقة، بفوزه على حساب شاختار الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، مستفيدا من خسارة دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1.
ولفت موقع فوتبول إيطاليا إلى أن النادي الايطالي قد حصل على مبلغ 40 مليون يورو لقاء تأهله إلى الدور السادس عشر، وهو رقم يُعتبر كبير جدا ومهم لنادٍ بحجم اتالانتا.
وكان أتالانتا قد تأهل بعد خساراته جميع مبارياته في مرحلة الذهاب، قبل أن يحقق 7 نقاط في مركز الاياب.
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