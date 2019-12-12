شكرا لقرائتكم زيزو يخضع لبرنامج تأهيلى فى القاهرة بعد نجاح عملية الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، خلال الوقت الحالى، لبرنامج تأهيلى فى القاهرة بعد خضوعه لجراحة فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وتقرر مغادرة زيزو، القاهرة، خلال الفترة الجارية، للخضوع لعمليات التأهيل فى ألمانيا، عقب نهاية برنامجه الحالى حيث يتابع حالته بصورة دائمة مع الطبيب الذى أجرى له جراحة الصليبى بجانب جهاز الزمالك الطبى بعدما خضع للجراحة فى ألمانيا ثم عاد إلى القاهرة للحصول على راحة سلبية وخضع على هامش تلك الراحة لبعض عمليات التأهيل.

وأصيب محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليغيب عن فريقه بسبب تلك الإصابة التى أدت إلى دراسة النادى الأبيض لضم لاعب وسط مدافع فى شهر يناير المقبل.