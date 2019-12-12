زيزو يخضع لبرنامج تأهيلى فى القاهرة بعد نجاح عملية الرباط الصليبى

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وأصيب محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليغيب عن فريقه بسبب تلك الإصابة التى أدت إلى دراسة النادى الأبيض لضم لاعب وسط مدافع فى شهر يناير المقبل.
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