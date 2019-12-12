شكرا لقرائتكم وليد عبداللطيف ردا على منتقد مصطفى محمد: لم يلعب سوى سنتين بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامى يحيى حمزة: "لا أفهم سبب إطلاق تصريحات تنتقد مصطفى محمد فى الوقت الحالى وهو هداف أفريقيا والحائز على لقب كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً ويستعد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020".
تابع: " تصريحات منتقدى مصطفى محمد تثير التعصب بين الجماهير لاسيما أنها خرجت من شخص لم يلعب سوى سنة أو سنتين فى الأهلى تجاه هداف أفريقيا ومستقبل هجوم منتخب مصر".
وتابع وليد صلاح عبد اللطيف: " بقول للشخص اللى بيهاجم مصطفى محمد تاريخك ايه ؟ ، شوف هو عمل ايه فى هذا السن وأنت كنت فين بص لنفسك ، ومحدش هيهتم بكلامك "
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