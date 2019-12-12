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أزارو وصلاح محسن يتعرضان للإصابة فى مران الأهلى

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جدة - عمرو شويل تعرض ثنائي هجوم الأهلي المغربي وليد أزارو وصلاح محسن لإصابات بسيطة في مران الفريق اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتى بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة الدوري العام، في المواجهة التي أقيمت أمس الأربعاء.

 

وتدخل خالد محمود طبيب الأهلي لعلاج الثنائي، في الوقت الذي استكمل صلاح محسن المران، فيما فضل طبيب الفريق اعفاء وليد أزارو من استكمال المران وقام بوضع الثلج على قدمه.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل،  والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

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