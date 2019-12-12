شكرا لقرائتكم أزارو وصلاح محسن يتعرضان للإصابة فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتدخل خالد محمود طبيب الأهلي لعلاج الثنائي، في الوقت الذي استكمل صلاح محسن المران، فيما فضل طبيب الفريق اعفاء وليد أزارو من استكمال المران وقام بوضع الثلج على قدمه.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
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