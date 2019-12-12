شكرا لقرائتكم مران استشفائي للاعبى الأهلى الأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في الوقت الذي خاض حراس الأهلي مراناً قوياً وهم محمد الشناوى وشريف اكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفي شوبير، شهد التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء، ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مران استشفائي للاعبى الأهلى الأساسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.