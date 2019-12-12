شكرا لقرائتكم مران استشفائي للاعبى الأهلى الأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو النادي الأهلي الأساسيين مراناً استشفائياً اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة بعد خوضهم مواجهة وادى دجلة أمس في بطولة الدوري العام، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

في الوقت الذي خاض حراس الأهلي مراناً قوياً وهم محمد الشناوى وشريف اكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفي شوبير، شهد التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء، ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.