شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل وجاءت تعيينات حكام مباريات اليوم كالآتي: المصرى والمقاولون: يدير المباراة الحكم محمود البسيونى. Advertisements الاتحاد وطنطا: يدير المباراة الحكم عبد العزيز السيد. الزمالك وبيراميدز: يدير المباراة الحكم محمود عاشور.

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