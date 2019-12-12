شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يقود هجوم الاتحاد لمباراة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل الفرق المقرر ان يخوض به مباراة اليوم امام طنطا فى إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ، و التى تقام باستاد الاسكندرية .

يضم التشكيل كل من عماد السيد ، و محمود رزق، و السيد سالم ، أسامة عزب ، و إسلام جمال ، رزاق سيسيه ، و نور السيد ، و احمد نبيل مانجا ، و إيمانويل أكوى ، خالد قمر ، بالإضافة إلى أحمد رفعت .

ويحتل الاتحاد السكندرى صدارة مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .