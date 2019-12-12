شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبد اللطيف: شيكابالا لازم يشتغل على نفسه شويه ويخس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الحالى، لابد أن يكون مؤثرا فى الفريق الأبيض، فى ظل أهميته بالقلعة البيضاء .

وقال عبد اللطيف فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن شيكابالا لاعب مهم، والمفترض أن يعمل على نفسه، قائلا: " شيكابالا لازم يشتغل على نفسه شويه، ويخس ويبقى له تأثير مع الزمالك، فهو قائد ومحبوب من جميع اللاعبين "

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وتحدث عبد اللطيف عن فايلر، وقيادته للنادى الأهلى، حيث فجر مفاجأة بأن فايلر لم ينجح مع الأهلى، لأنه لم يحقق اى بطولة حتى الان لكى نحكم عليه، ولكن فى الأداء فهو متفوق، وعمل نقلة وشكل للأهلى، وظهر بصماته الفنية، وفاز فى 5 مباريات وسجل اللاعبين تحت قيادته 17 هدفا،وظهرت شخصيته وكذلك تحترمه وتخاف منه اللاعبين، لكن لا نستطيع أن نقول انه نجح ى الأهلى حتى الان .

كان الأهلى قد حقق العلامة الكاملة بالحصول على النقطة الـ15 فى بطولة الدورى بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام . .