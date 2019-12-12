بشرى للأهلاوية قبل مواجهة حرس الحدود

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جدة - عمرو شويل لازال فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، يعانى من عدد من الغيابات بداعى الإصابة، وعلى رأسهم التونسى على معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولى، وهى الغيابات التى يعانى منها الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

وتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما حقق أمس الأربعاء فوزا كبيرا على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيف، عن طريق رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ.

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ويعد غياب على معلول هو أكثر غياب مؤثر مع الفريق، إلا أن الجهاز الطبى زف خبر سعيد للجهاز الفنى على هامش مران الفريق اليوم وهو جاهزية اللاعب للمشاركة فى التدريبات، بل واللحاق بمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

وخضع على معلول لفحص طبى أكد جاهزيته، بعد أن عكف اللاعب على خوض جلسات علاجية طوال الفترة الماضية للتعافى من إصابة العضلة الضامة، التى لحقت به مؤخرا وبالتحديد خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلى 1 / 0.