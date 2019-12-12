شكرا لقرائتكم على لطفى ينتظم فى مران الأهلى بعد تعافية من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم على لطفي حارس مرمى النادي الأهلي في مران فريقه اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي لحقت به مؤخراً.

وأدى علي لطفي جلسات في الجيم خلال الأيام الماضية، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزية الحارس للمشاركة في التدريبات وبدأ بالتواجد في مران اليوم.

في الوقت الذي عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع رامي ربيعة مدافع الفريق لمنحه بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الأحد المقلب والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.