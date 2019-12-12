شكرا لقرائتكم على لطفى ينتظم فى مران الأهلى بعد تعافية من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى علي لطفي جلسات في الجيم خلال الأيام الماضية، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزية الحارس للمشاركة في التدريبات وبدأ بالتواجد في مران اليوم.
في الوقت الذي عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع رامي ربيعة مدافع الفريق لمنحه بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الأحد المقلب والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر على لطفى ينتظم فى مران الأهلى بعد تعافية من الاصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.