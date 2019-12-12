شكرا لقرائتكم الأهلي يمنع انتقال صالح جمعة لصفوف الزمالك بالإعارة لهذا النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على سيناريو رحيل صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بعد اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بناءا على رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر.

ويخشي مسئولو الأهلي من سيناريو انتقال صالح جمعة لصفوف نادي الزمالك، بعد رحيله عن القلعة الحمراء، ليضع مسئولو النادي سيناريو خاص لرحيل اللاعب، بانتقال لنادي آخر على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي لضمان عدم تواجد اللاعب فى صفوف الزمالك خلال المرحلة القادمة.

وقرر مسئولو النادي الأهلي، إعارة صالح جمعة لنادي إنبي، الذى أبدى اهتمام بالتعاقد مع اللاعب مع الترحيب بإتمام الصفقة على سبيل الإعارة، وهو ما وافق عليه النادي الأحمر، ومن المنتظر وضع الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وخرج صالح جمعة من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة فايلر منذ تولي الأخير المسئولية الفنية فى المرحلة الماضية، وترددت أنباء قوية عن اعتراض فايلر على أداء اللاعب فى التدريبات الجماعية، وإخطاره مجلس الإدارة بترحيبه برحيل صالح خلال الميركاتو القادم.