شكرا لقرائتكم الخليج 365: اتحاد الكرة يطبق الـvar فى دورى المظاليم قبل الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية التى ستتولى مهمة تطبيق تقنية الفيديو فى مصر، من خلال استقدام المعدات والكاميرات إلى مصر وكذلك طاقم التدريب على أن يتم تطبيق تقنية الـvar فى عدد من مباريات الممتاز "ب" أولا على سبيل التجربة على أن يتم نقل التجربة إلى الدورى الممتاز بعد حصول الحكام على الرخصة والتأكد من جاهزيتهم للتعامل مع التقنية.

كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، قال إن هناك اجتماعا سيقام فى القاهرة اليوم وغدا بحضور مسئولى الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى ومعاينة الملاعب التى تستضيف التقنية.

وأكد الغندور لـ"الخليج 365" ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو.

وتابع الحكم الدولى المونديالى السابق أنه عقب اجتماع اليوم وغدا سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.