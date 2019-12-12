شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الأهلى الأساسيين و5 حراس فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو النادي الأهلي الأساسيون مراناً استشفائياً اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة بعد خوض مباراة وادى دجلة أمس فى الدورى الممتاز، والتى حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

فى الوقت الذى خاض حراس الأهلي مراناً قوياً وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير، وشهد التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء، ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.