شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام طنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، تشكيل الفرق المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام طنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد الإسكندرية.

ويضم تشكيل الاتحاد كل من: عماد السيد، ومحمود رزق، والسيد سالم، أسامة عزب، وإسلام جمال، رزاق سيسيه، ونور السيد، وأحمد نبيل مانجا، وإيمانويل أكوى، وخالد قمر، بالإضافة إلى أحمد رفعت.

وعلى الجانب الآخر، أعلن أيمن المزين تشكيل طنطا الذى سيخوض به اللقاء، ويضم كلا من: إسلام طارق، محمد عثمان الحصرى، محمود مسعود، حسام غالى، محمد الشاذلى، احمد فهمى، محمود كابونجا، إيهاب سمير، أحمد الشناوى، إسلام فؤاد، وأحمد الألفى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى فى مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم هدفين، فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.