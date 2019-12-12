شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى ينتظم فى مران الأهلي وفايلر يجتمع مع ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى ، فى مران فريقه اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية والتى لحقت به مؤخراً.

وأدى على لطفى جلسات فى الجيم خلال الأيام الماضية، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية قبل أن يعلن الجهاز الطبى جاهزية الحارس للمشاركة فى التدريبات وبدأ بالتواجد فى مران اليوم.

فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مطولة مع رامى ربيعة مدافع الفريق لمنحه بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها الأحد المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى العام.