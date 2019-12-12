شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 7 مشاهد مثيرة للدراويش بعد ثنائية المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس بالجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفى الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 81، سجل محمد الشامى هدف الإسماعيلي الأول بالدقيقة 81 برأسية قوية سكنت الشباك، وبعدها بثلاث دقائق فقط تحديدا بالدقيقة 85 سجل محمد هاشم الهدف الثانى بعد تمريرة من همام طارق وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتسكن الشباك معلنا فوز الإسماعيلي بهدفين.

الإسماعيلي رفع رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.

ونستعرض أهم الملامح من ثنائية الدراويش فى شباك المقاصة بالسطور التالية..

-الفوز الثالث للإسماعيلى هذا الموسم والأول باستاد الإسماعيلية.

-الهدف الثانى للاعب محمد الشامى مع الاسماعيلى فى مسابقة الدورى هذا الموسم والثالث بشكل عام فى جميع البطولات والاول للاعب محمد هاشم فى مسابقة الدورى هذا الموسم والثانى بشكل عام.

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-المباراة رقم 121 لمحمد محسن أبو جريشة كعضوا بالجهاز الفنى للإسماعيلى.

-الكلين شيت رقم “583” للإسماعيلى في الدورى خلال المواسم المكتملة ، والرابع فى الدورى والسابع هذا الموسم.

-المشاركة الثامنة للحارس محمد مجدى مع الاسماعيلى هذا الموسم حقق خلالها 6 كلين شيت.

-استمرار العقدة والكعب العالى للاسماعيلى ضد مدرب المقاصة الذى ادار خلال مسيرته كمدرب ضد الفريق 6 مباريات ، فاز الدراويش فى 4 وتعادل فى 2 ولم يهزم ، واحرز الفريق الأصفر 7 أهداف وأحرزت الفرق التى دربها هدفين فقط فى مرمى الاسماعيلى.

-عبد الرحمن مجدى وهمام طارق .. أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق حيث شاركا فى كل المباريات التى خاضها الفريق بواقع 12 مواجهة.