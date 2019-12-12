شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: شيكابالا لازم يخس.. وفايلر لم ينجح فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الحالى لابد أن يكون مؤثراً فى الفريق، فى ظل أهميته بالقلعة البيضاء .

وقال عبد اللطيف، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن شيكابالا لاعب مهم، والمفترض أن يعمل على نفسه، قائلا، "شيكابالا لازم يشتغل على نفسه شوية، ويخس ويبقى له تأثير مع الزمالك، فهو قائد ومحبوب من جميع اللاعبين".

وتحدث عبد اللطيف عن فايلر وقيادته للنادى الأهلى، وفجر مفاجأة بأن فايلر لم ينجح مع الأهلى، لأنه لم يحقق أى بطولة حتى الآن لكى نحكم عليه، ولكن فى الأداء فهو متفوق، وعمل نقلة وشكل للأهلى، وظهرت بصماته الفنية، وفاز فى 5 مباريات وسجل اللاعبون تحت قيادته 17 هدفا، كما ظهرت شخصيته، وكذلك يحترمه اللاعبون ويخافون منه، لكن لا نستطيع أن نقول إنه نجح فى الأهلى حتى الآن .

وكان الأهلى قد حقق العلامة الكاملة بالحصول على النقطة الـ15 فى بطولة الدورى بعدما حقق فوزاً مهماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام .