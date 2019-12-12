شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح بمجلس المصارعة فى حضور رئيس الاتحاد الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارعة جلسة تصالح فيما بينهم، بحضور المغربى فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى، بعد الخلافات التى شهدها المجلس خلال الفترة الماضية.

بدأت الأزمة بين أعضاء المجلس بفتح باب التقدم بأوراق الترشح لمنصب السكرتير العام للاتحاد لتولى المنصب خلفا لأشرف حافظ الذى تقدم باستقالته، وتقدم بأوراق الترشح كل من هشام أحمد عبد القادر، ومحمود السيد عطية، بالإضافة إلى نبيل حسنى الشوربجى، إلا أن رئيس الاتحاد رفض قبول أوراق الأخير لتقدمه بالأوراق بعد غلق باب الترشح، فقام أعضاء مجلس الإدارة بمخاطبة اللجنة الأولمبية، للبت في الأمر، فتم إرسال خطاب من الشئون القانونية بالأولمبية يفيد بصحة موقف الشوربجى من الترشح، وفى نفس اليوم، وصل خطاب من الأولمبية أيضًا بعدم الاعتداد بالخطاب الأول، ما أثار حالة من التشتت والتخبط، والتساؤلات عن أسباب إرسال الخطاب الثانى .

كما قام عصام نوار رئيس الاتحاد بالتقدم بشكوى للوزارة على خلفية تمسك أعضاء المجلس باستمرار حسام الدين مصطفى مدربا للمنتخب ، رغم وفاة أحد اللاعبين من قبل تحت قيادته ، ليرد الاعضاء عليه بارسال خطاب لوزارة الرياضة بأن المدرب المذكور قاد المنتخب خلال التأهيل لأولمبياد لندن 2012 ، و حصد الميداليات فى بطولة العالم العسكرية و الاولمبيياد العسكرى .

وشهدت الجلسة التى حضرها كل من نرمين رفيق عضو مجلس ادارة الاتحاد ، و وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد ، وعضام النوار رئيس الاتحاد ، بالاضافة إلى فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة ، لينتهى الخلاف فى مجلس الإدارة ، ويبدأ الاستعداد للبطولات المقبلة ، وتجهيز الأبطال للمحافل الدولية .

جاء حضور المسكوت فى ظل تواجده بالقاهرة لزيارة تفقدية لصالات البطولة الافريقية 2022 التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة .





جانب من الصلح

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رئيس الاتحاد الافريقى فى الصلح