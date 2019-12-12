شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم بوطيب فى الزمالك قبل الرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المغربى خالد بوطيب مهاجم فريق الكرة بنادى الزمالك من الرحيل عن ميت عقبة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تكرار إصابته منذ انضمامه للفريق، ولم يستفد منه الفريق إلا فى مباريات قليلة . الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات بين مسئولى الزمالك وخالد بوطيب لفسخ تعاقده بالتراضى، حتى يتمكن الفريق الأبيض من ضم لاعب أجنبى آخر مكانه، خاصة أن الزمالك يسمح له بضم لاعب واحد فقط عن طريق الاستبدال، وترغب إدارة النادى فى ضم مهاجم متميز لتدعيم الهجوم الأبيض . - القيمة التسويقية لخالد بوطيب : 1.50 مليون يورو - انضم للزمالك : يناير 2019 - شارك مع الزمالك فى : 25 مباراة - فى بطولة الدورى شارك : 14 مباراة - سجل مع الزمالك فى الدورى : 4 أهداف Advertisements - شارك فى دورى أبطال أفريقيا : مباراتان - ظهر بو طيب مع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية فى 9 مباريات - أحرز فى الكونفدرالية : هدف واحد - صنع : هدف واحد - عدد الدقائق التى ظهر فيها مع الزمالك فى المباريات : 900 دقيقة - حصل على إنذار واحد فى مسيرته مع الزمالك - حقق مع الفريق الأبيض بطولة : الكونفدرالية

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