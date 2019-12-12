شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بشرى للأهلاوية قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يعانى من عدة غيابات بداعى الإصابة، وعلى رأسهم التونسى على معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولى، وهى الغيابات التى يعانى منها الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

وتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما حقق أمس الأربعاء فوزاً كبيراً على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، عن طريق رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ.

وزف الجهاز الطبى للأهلى خبرا سعيدا للمدرب رينيه فايلر حول جاهزية أحد نجوم الأهلى المصابين، الذى سيكون إضافة كبيرة لصفوف الفريق أمام حرس الحدود.

Advertisements

لمعرفة اللاعب الذى تعافى من الإصابة من هنا