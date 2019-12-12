شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا الفولت العائد إلى التوهج فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخب مصر إلى إستعادة التوهج فى الدورى المصرى عبر بواية النادى الأهلى بعدما تم الإعلان رسميا عن توقيعه لصفوف القلعة الحمراء .

و يطمح كهربا فى كتابة تاريخ جديد مع نادى طفولته ، حيث أنه لعب فى صفوف الأهلى بمرحلة الناشئين قبل أن ينضم إلى إنبى و الزمالك .

نهى النادى الأهلى إجراءات ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى، بعد حصول النادى على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى، عقب دفع اللاعب الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار.

ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.

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ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم المنضم حديثا للأهلى فى الصور التالى :



كهربا



كهربا بقميص الأهلى



كهربا فى باريس



كهربا فى العمرة

كهربا مع والده