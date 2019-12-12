شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على بيراميدز بثلاثية ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى السابعة و النصف من مساء اليوم ، بالجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة .

وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين ، قد أقيمت يوم 9 سبتمبر من العام الجارى ، بنهائى بطولة كأس مصر ، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بثلاية نظيفة، ليتم تتويج الأبيض بلقب البطولة .

أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف اوباما الدقيقة 52، و اشرف بن شرقى "هدفين " الدقائق 63و 83

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يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.