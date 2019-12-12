شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان سلامة لاعبة الكاراتيه: محمد رمضان فنان مكافح وهنا الزاهد أميرة فى نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن نجمة اليوم هى نورهان سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه ،فكان معها الحوار التالى .. نورهان سلامة ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم و تمثيل بعض الفيديوهات القصيرة

بطلة الكاراتيه ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ لا مبعرفش أطبخ أصلا والدتى هى اللي بتعمل كل حاجة فى البيت.

نورهان 4 من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ محمد رمضان، دائما أشعر أنه شخص مكافح وتعب حتى يصل إلى النجومية.

نورهان سلامة 2 من مطربك المفضل؟ تامر عاشور بحب كل أغانيه.

نورهان سلامة ومدربها لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ كان نفسى أكون ممثلة Advertisements

نورهان فى أحد التدريبات لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بتجاهل الموقف بس لو الموقف استدعي ممكن.

نورهان و السيلفى مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ هنا الزاهد بحسها أميرة فى نفسها كده. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال أسهل ومريح.

نورهان تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ علي حسب الشخص بس أكيد طبعا لو كان رياضى هيبقى فاهمنى أكتر ويعرف يتعامل معايا. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ هى كل حاجه ليها وقت وبتخلص، وأكيد يعنى فى يوم من الأيام هسيب الرياضة بس لما أحس أنا أن مش هينفع.

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