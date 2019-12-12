شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يطبق تقنية الـvar فى المظاليم قبل الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية، التى ستتولى مهمة تطبيق تقنية الفيديو فى مصر، من خلال استقدام المعدات والكاميرات إلى مصر وكذلك طاقم التدريب على أن يتم تطبيق تقنية الـvar فى عدد من مباريات على سبيل التجربة.

وأكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه عقب اجتماع اليوم وغدا سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح الغندور أنه ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو.

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لمعرفة تفاصيل تطبيق تقنية الـVAR من هنا