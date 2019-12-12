شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك لـ "تايم سبورت" : كهربا صفقة ناجحة للأهلى وبو طيب فشل مع الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك الاسبق أن تعاقد الأهلى مع محمود عبد المنعم كهربا سيكون صفقة ناجحة بلاشك .

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامى يحيى حمزة : " كهربا هيفيد الأهلى فهو لاعب سريع ومهارى وبإمكانه تعديل نتائج المباريات فى أى وقت ، ولا أشعر بالزعل منه بعد توقيعه للأهلى فهو يبحث عن مستقبله وإستغل عدم توثيق تعاقده الجديد مع الزمالك وقرر الرحيل ".

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وعن تقييمه لأداء المغربى خالد بو طيب مع الزمالك علق وليد صلاح عبد اللطيف قائلا : " بو طيب حصل على فرص عديدة مع الزمالك ولم يثبت نفسه ولم يقدم مايؤكد أنه صفقة ناجحة للقلعة البيضاء "

وعن احتياجات الزمالك فى الميركاتو الشتوى قال وليد صلاح عبد اللطيف : " الفارس الابيض يحتاج لدعم 4 مراكز هى المساك والباك رايت والديفندر والمهاجم لاسيما أن أداء عمر السعيد يمثل علامة إستفهام كبرى فضلا عن عدم حسم موقف التونسى حمدى النقاز حتى الان متابعاً " أرى أن محمد حسن لاعب متميز لم يحصل على حقه فى تشكيلة الزمالك".

وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي، ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.