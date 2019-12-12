تنس طاولة الأهلي يحقق المراكز الأولى في بطولة الجمهورية

حقق ناشئو تنس الطاولة بالنادي الأهلي المراكز الأولى في بطولة الجمهورية تحت ١٨- ٢١ سنة، خلال المنافسات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
قدم ناشئو وناشئات الأهلي أداء مميزا، ونجح فريق ٢١ بنين، في تحقيق المركز الأول بعد الفوز على فريقالزمالك في الدور قبل النهائي وسبورتنج في النهائي بنتيجة ٣- ١ في كلا المباراتين.
ومثل فريق الأهلي في البطولة كلا من؛ محمود أشرف حلمي - أحمد برهامي - جواد محمود - كريم عبد العزيز
بينما نجح فريق ١٨ سنة «بنات» في تحقيق المركز الأول، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٣-٢، بمشاركة كل من، سارة ياسر وفريدة عبد الناصر، وهنا جودة، ووعد إبراهيم ومريم أشرف.
ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.
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